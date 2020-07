Assessoria – O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens (Deracre), atendeu à reivindicação dos moradores de Rodrigues Alves e já iniciou as frentes de serviço para o asfaltamento de 1.200 metros da estrada que dá acesso à balsa para o tráfego vindo de Cruzeiro do Sul em direção à sede do município.

Essa solicitação da Prefeitura de Rodrigues Alves é de suma importância, pois a balsa no Rio Juruá é a ligação mais rápida entre o município e as demais cidades do Vale do Juruá e demais localidades.

Assim, os mais de mil metros de estrada que será pavimentada representam segurança e comodidade para os moradores que diariamente precisam se deslocar de um município a outro.

Após um desbarrancamento no Rio Juruá, que destruiu completamente o acesso anterior, o novo foi aberto há cerca de dois anos, mas continuava sem pavimentação, penalizando a população com a travessia na lama, principalmente no período das chuvas.

“Estamos otimistas em termos nossa reivindicação atendida pelo governador Gladson Cameli, garantindo assim melhor acessibilidade a proprietários de veículos e a população em geral”, comemorou o prefeito Sebastião Correia.