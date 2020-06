Assessoria – Assim como foram assinados convênios para abertura e recuperação de ramais em municípios do interior, o Governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco planejam o início da Operação Força Máxima, na capital, já para os próximos dias, a fim de beneficiar moradores de zona rural.

Os locais a serem beneficiados e a forma de distribuição do recurso de pouco mais de R$ 1,5 milhão foram as pautas da reunião técnica de governo e prefeitura, realizada com a presença da prefeita Socorro Neri, nesta segunda-feira, 29.

“Estivemos reunidos tratando nosso plano de trabalho, definindo as regiões a serem contempladas com as obras, e a prefeitura, além de contribuir com a mão de obra, pretende participar do financiamento. Também temos total interesse no atendimento das comunidades rurais”, explicou Socorro Neri.

O recuso para recuperação e abertura de ramais foi distribuído entre municípios conforme o número de moradores residentes na zona rural. Em Rio Branco, há pelo menos 36 mil habitantes que povoam essas áreas e tiram delas seu sustento, a maioria concentrada na região da rodovia Transacreana.

“Nós trabalhamos de forma diferente no ano passado. Este ano o governo quer focar mais nas rodovias estaduais, a exemplo da AC-90, mais conhecida como Transacreana, enquanto que a prefeitura se mantém focada nas estradas vicinais ligadas a essa mesma estrada. Com o plano de trabalho definido, em breve já estaremos assinando o convênio e dando início às obras de recuperação desses ramais”, relatou Ítalo Medeiros, secretário estadual de Obras.