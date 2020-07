O Governo do Estado publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 30, o edital do processo seletivo simplificado para estagiários que irão atuar em várias secretarias de Estado.

As inscrições serão feitas exclusivamente por meio eletrônico, entre os dias 1º e 10 de julho. Os interessados devem encaminhar a documentação para o endereço processos.seplag@ciee.ong.br.

São necessários os seguintes documentos: curriculum vitae, cópia do RG e CPF, declaração de matrícula da instituição de ensino, histórico escolar que conste as notas/menções referente ao 2º semestre de 2019, cópia de comprovante de endereço atualizado e, se aplicável, a declaração de insuficiência de renda.

Estão sendo ofertadas vagas para Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Em Rio Branco, as vagas de nível superior podem ser preenchidas por alunos a partir do terceiro período dos cursos de Direito, Administração, Saúde Coletiva, Gestão Ambiental, Gestão Pública, Recursos Humanos, Sistemas de Informação, Música e Matemática. Os alunos de nível médio devem estar matriculados a partir do segundo ano. Já em Cruzeiro do Sul, estão sendo ofertadas vagas para alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis.

O estágio terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante avaliação de desempenho e do interesse do governo do Estado. A carga horária semanal será de 20 ou 30 horas, distribuídas nos horários de funcionamento das secretarias, autarquias e fundações e compatível com o horário escolar. De acordo com o edital, o estagiário receberá, a título de bolsa de estágio, os valores de R$ 280 a R$ 630, dependendo da carga horária.

O resultado do processo seletivo simplificado será divulgado no DOE 15 dias úteis após o prazo final da entrega da documentação. A lista única preliminar, em ordem decrescente de classificação das médias obtidas, organizada por município, cursos e por turno será elaborada pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), e encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), que é responsável pela análise de regularidade e homologação do processo seletivo.