Segundo o parlamentar, muitos estão passando necessidades. “Tive contatos com dois empresários do Shopping e eles estão tomando empréstimos no Banco do Brasil”, disse Bestene.

No momento em que Rio Branco aumenta o índice de contágio e o número de mortes pelo COVID-19, setores do comércio fazem pressão para que o governo do estado e a prefeitura de Rio Branco flexibilize os decretos que liberam as atividades rotineiras.

O Acre caminha para os 14 mil casos do Novo Coronavírus, falta testes e medicamentos em alguns municípios, o que tem gerado reclamações de parte da sociedade.