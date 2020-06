A importância da agricultura familiar enquanto segmento econômico e social no Brasil é indiscutível. Entretanto, historicamente os agricultores familiares, tiveram pouco incentivo para a diversificação e comercialização de sua produção.

Diante disso, a gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro, sob a coordenação do Secretário de Agricultura, Eng. Agrônomo Genilson Maia, tem investido muito na diversificação da produção agrícola e os frutos já começam a ser colhidos em 2020.

A visão em apostar na diversificação da produção originou-se no plano de governo do prefeito Ilderlei Cordeiro, que foi compartilhado com as famílias rurais e os parceiros institucionais, como Embrapa e Senar. A base para o desenvolvimento das ações foi o levantamento de solos no município, iniciado em 2017 e parceira com a Embrapa, que subsidiou à tomada de decisão das culturas a serem implementadas sob o prisma aptidão agrícola.

Um dos arranjos produtivos indicado é o consórcio entre banana, açaí, cacau e uma espécie madeireira. Este consórcio encontra-se no ramal 12, PAF RECANTO, e está inserido no Programa Municipal de Intensificação de Cadeias Produtivas Prioritárias – PROCAP, que visa criar alternativas para o pequeno produtor manter-se no campo aumentando sua renda e abastecendo o mercado interno do município com produtos anteriormente exportado de outras cidades.

De acordo com o Secretário de Agricultura Genilson Maia, o consórcio de culturas é uma modalidade de produção que trará muitos benefícios ao produtor rural e a economia do município.

“Temos aqui um consórcio de produtos formado por banana, açaí e cacau, tudo isso foi possível, graças ao incentivo que o prefeito Ilderlei Cordeiro está dando a agricultura familiar e com nosso trabalho técnico, junto com os parceiros, estamos colhendo os frutos desses investimentos.”, finalizou o secretário.

O prefeito Ilderlei Cordeiro, que esteve visitando os produtores rurais ficou muito feliz com os resultados apresentados.

“Vim do campo, também sou produtor rural e sempre entendi que a diversificação da produção agrícola é importante para aumentarmos a renda de nossas famílias. O que estamos vendo aqui é um marco para nossa cidade. São produtos novos, novas culturas que introduzimos no plantio dos nossos agricultores, que chegarão as nossas mesas e vão gerar mais riqueza para nosso município. Minha gestão é pautada na seriedade e no compromisso com nossa população.”, disse Cordeiro.