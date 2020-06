A Prefeitura de Mâncio Lima anunciou a antecipação do pagamento dos servidores municipais, o pagamento referente ao mês de junho, o calendário mensal prevê o pagamento para todo último dia útil do mês, esta antecipação visa evitar a aglomeração de pessoas nas agências bancárias.

“O município continua preocupado com as aglomerações nas agências bancárias, e por isso, o pagamento será antecipado para sexta-feira, 26, para que as pessoas não corram risco de contaminação do Covid-19. É o pagamento dentro do mês trabalhado e a valorização do servidor municipal e o aquecimento da nossa economia”, disse Isaac Lima, Prefeito de Mâncio Lima.

Mas, a boa notícia para os servidores municipais não parou por aí, Isaac Lima anunciou ainda o pagamento de 50% do décimo terceiro salário de 2020 para servidores ativos, provisórios e comissionados como uma das ações para mitigar os impactos socioeconômicos provocados pelas ações de combate ao coronavírus na cidade.

O benefício, que estava agendado para ser depositado no mês dezembro, será antecipado para sexta-feira, dia 10 de julho aos mais de 680 servidores do município, entre efetivos, provisórios e comissionados. Ao todo será injetado na economia local mais de R$ 1,9 milhões com a antecipação do pagamento e a parcela do 13º salário.

“O pagamento desta parte do benefício tem o objetivo de tranquilizar os servidores e fomentar a economia da cidade neste momento de pandemia. A medida beneficiará mais de 680 servidores chefes de família e vai dar uma aquecida muito significativa na economia do nosso município” destacou o prefeito Isaac Lima.

O Secretário Municipal de Finanças, José Alberto Silva de Oliveira, ressaltou que a medida auxilia os servidores e também é benéfica para a economia da cidade.

“Estamos injetando nesses próximos dias mais de R$ 1,9 milhões, aquecendo a economia local, valorizando os servidores e cumprindo o que a gestão sempre prezou que a pontualidade e segurança com o pagamento dos servidores municipais. Tivemos uma queda de mais de 30% na arrecadação tanto do FPM como do ISS o que gerou prejuízos para o município. Com ajuste fiscal, redução de gastos e com a responsabilidade de gastar de maneira correta estamos conseguindo pagar os servidores em dia e cumprir com os compromissos junto aos nossos fornecedores”, finalizou José Alberto.

O setor comercial comemorou a boa notícia e, de acordo com o empresário Alem Almeida este compromisso com a economia local é motivo de alegria e uma forma de ajudar muitos empreendimentos que tiveram que permanecer de portas fechadas diante da pandemia.

“Isso é muito importante e bom para a economia local, vai aquecer o comércio até meados de julho e, é importante que as pessoas se conscientizem e comprem no comércio local para aquecer a economia, ajudar os empreendedores nesse momento difícil porque muitos tiveram que fechar suas portas em função do decreto e isso só vem para aquecer o comércio e melhorar a vidas das pessoa do nosso município”, enfatizou Alem Almeida, empresário de Mâncio Lima.