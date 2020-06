As denuncias já vinham sendo registradas por alguns dias no comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, localizado em Brasiléia. Onde dava conta de uma casa que vinha sendo usada para encontros de pessoas ligadas a grupos de facções criminosas.

Foi quando as forças de segurança do Acre, envolvendo vários setores, inclusive de inteligência, passaram a monitorar o grupo. Foi quando descobriram que pessoas envolvidas em três grupos de facções criminosas (PCC, B13 e Ifara), estavam se reunindo para planejar ações criminosas pela fronteira, além do tráfico de entorpecentes.

A casa, localizada no Bairro José Hassem, em Epitaciolândia, passou a ser o alvo para uma abordagem. Foi cercada e todos que estavam dentro, foram detidos 10 indivíduos e identificados.

Um desses, tido como um dos líderes de um dos grupos, conseguiu fugir para dentro da mata com uma mochila onde teria arma e drogas. Outro que foi detido, também seria do alto clero de uma das facções criminosas que teimam em crescer no Acre.

Todos foram conduzidos e entregues ao delegado plantonista, que encaminhará o caso ao judiciário para os devidos procedimentos. Podendo encaminhar parte do grupo ao presídio na Capital. Com informações de Oaltoacre.