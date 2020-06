Carvalho disse que a prefeitura mantém duas equipes de plantão todos os dias e também trabalha com a conscientização para que a população não utilize a prática de queimadas.

Canais de denúncia

As denúncias de queimadas em Rio Branco podem ser feitas por meio do Centro Integrado de Justiça e Segurança Pública (Ciosp), pelo 193, e também o disque denúncia da Semeia pelo 3228-5765 ou (68) 99227-1126. Tem também o e-mail: denuncia.semeia@pmrb.ac.gov.br.

“Desde abril nós estamos com as equipes de plantão diariamente fazendo as verificações”, disse.

Carvalho ainda destacou que durante este final de semana foi feita a operação Fogo Zero integrada com o Ministério Público e também com o governo por meio do Corpo de Bombeiros através do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) para coibir as queimadas dentro da cidade.