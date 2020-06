O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) se reuniu na última semana com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Regional do Governo do Estado, Victor Bonecker, para falar sobre a emenda parlamentar de sua autoria que irá custear as obras de pavimentação das ruas de Tarauacá. Os recursos já foram empenhados pelo Governo Federal, no valor de R$ 13 milhões. Além disso, o parlamentar também se reuniu com o diretor do Iteracre, Alírio Neto, onde tratou sobre a regularização dos terrenos de 250 famílias de Tarauacá, no valor de R$ 238 mil, fruto também de uma emenda parlamentar do deputado Jesus Sérgio. As reuniões tiveram ainda a participação do presidente da Funtac, Tom Sérgio.

Durante a reunião com o titular da Sedur, o deputado solicitou informações sobre a execução da sua emenda para as obras de infraestrutura de Tarauacá e destacou a urgência para iniciar as obras, uma vez que a população do município já sofre com problemas de saneamento básico e ruas sem asfalto há um bom tempo.

“Precisamos iniciar essa obra urgente, pois a situação vivida hoje pela população de Tarauacá é caótica. O povo enfrenta a poeira no verão, lama no inverno e o esgoto correndo no meio da rua. E as consequências disso são problemas de saúde e baixa qualidade de vida”, afirmou Jesus Sérgio.

O secretário Victor Bonecker afirmou para o deputado que deverá ir ao município para começar o planejamento das obras ainda esta semana.

De acordo com o parlamentar, os recursos dessa emenda serão para realizar serviços de infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica, calçadas e dispositivos de drenagem nos bairros: Centro, Copacabana, Cohab, Ipepaconha, Avelino Leal, Senador Pompeu e também para fazer a obra da terceira entrada do município.

E na reunião com o diretor do Iteracre, quando o deputado pediu detalhes sobre o andamento da regularização dos terrenos, o diretor do Iteracre garantiu ao parlamentar que esta semana deverá ir a Tarauacá para analisar o início do processo para regulamentar esses terrenos.