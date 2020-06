O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) se reuniu nesta última quinta-feira (25) com a reitora do Instituto Federal do Acre (IFAC), Rosana Cavalcante, para falar sobre a doação de 25 hectares de terra do IFAC para a Prefeitura se Tarauacá.

“Esse terreno será utilizado para a construção da nova entrada do município e também para a construção de um conjunto habitacional, que deverá abrigar famílias que vivem atualmente de aluguel social e que moram em áreas de risco”, afirmou Jesus Sérgio.

Essas obras serão custeadas com recursos oriundos de emendas parlamentares que o deputado Jesus Sérgio destinou para Tarauacá.

Além disso, o parlamentar ainda falou com a reitora do IFAC sobre o empenho de R$ 850 mil, de uma emenda parlamentar de autoria do deputado Jesus Sérgio para a construção de uma quadra coberta poliesportiva no IFAC de Tarauacá. O processo de licitação que visa a contratação já teve início e as obras deverão começar dentro de 40 dias.

A reitora Rosana Cavalcante reconheceu o empenho do deputado Jesus Sérgio em defesa da educação e agradeceu os recursos enviados pelo parlamentar ao IFAC. “Essas emendas parlamentares do deputado trarão importantes benefícios para os estudantes do IFAC como também para toda população de Tarauacá, pois teremos mais uma área urbanizada”, destacou Rosana Cavalcante.