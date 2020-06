A ministra Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, lançou um concurso para premiar as melhores máscaras contra o coronavírus feitas por crianças. Como prêmio, os quatro vencedores poderão passar uma tarde em Brasília com a ministra e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

De acordo com o ministério, o objetivo do concurso é “ajudar as famílias no incentivo ao uso da máscara de proteção por crianças para conter a disseminação do novo coronavírus”.

Um vídeo foi compartilhado por Damares em suas redes sociais, nesta terça-feira (19), anunciando o concurso. Nele, a pastora se diz “ministra das crianças” e, em tom infantil, mostra as máscaras que têm usado durante a pandemia.

“Boca alegre”, “mulher aranha”, “mulher maravilha” e “mulher cobra” são algumas apresentadas por ela. Para participar do concurso, de acordo com Damares, “não vale adulto fazer pela criança, a criança que precisa fazer e provar tirando foto”.

Revista Fórum