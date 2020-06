Os moradores do bairro Luiz Israel de Lira, na região do Calafate, poderão em breve contar com todos os benefícios de uma grande obra de infraestrutura urbana e saneamento. O projeto, executado pelo Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), contempla implantação de rede de água e esgoto, elevatória de esgoto, construção de sarjetas, meio fio, pavimentação com tijolos. Antes mesmo de ser concluída, a obra já transformou a paisagem e a vida de quem mora no lugar.

“Andávamos com sacolas nos pés, muitas das vezes com garrafinhas de água para lavar os pés dos nossos filhos para levá-los à escola. Hoje temos a dignidade de trafegar em nossas ruas sem sujar os pés de lama, sem sujar nossos veículos. Vejo hoje moradores de todas as idades passeando e fazendo caminhada. Crianças andando de patins e bicicletas, viaturas da polícia fazem rondas em nossa comunidade trazendo mais segurança aos moradores, ambulância do Samu pode entrar a qualquer momento para socorrer alguém, caso haja necessidade”, lembra o presidente da Associação de Moradores do Israel de Lira, Fábio Silva.

A obra, orçada em R$ 6.725.000 milhões, é financiada com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com mais de 97% do projeto executado, restando apenas a instalação da parte elétrica e elevatória de esgoto. O prazo para conclusão é até o próximo mês de setembro.

O envolvimento da comunidade

Grande incentivador da realização da obra no bairro, o presidente da Associação de Moradores, fez questão de acompanhar cada etapa da execução do projeto, e teve participação ativa para a ideia não ficasse no papel. A obra, que iniciou em 2018, foi paralisada poucos meses depois, o que causou transtornos aos moradores.

No ano de 2019, já durante a gestão Gladson Cameli, o Governo do Estado atendeu a solicitação do moradores do Israel de Lira, e em pouco tempo, as obras foram retomadas.

Equipes trabalham para concluir todas as ruas com rede coletora de esgoto, sarjetas, meio fio, ruas pavimentadas com tijolos, drenagem, elevatória e implantação de redes de abastecimento de água.

“Estamos agora concluindo a obra, para benefício da população. Esse é o Depasa, que busca soluções para os problemas e entregar as benfeitorias para uso da comunidade”, destaca o diretor-presidente do Depasa, engenheiro Tião Fonseca.

Localizado na parte alta da cidade, o bairro Israel de Lira é um dos 14 bairros que integram a regional Calafate onde, segundo o último censo do IBGE, moram 45 mil pessoas.