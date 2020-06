Foram beneficiados com a grande ação de limpeza e retirada de entulhos, as comunidades; Bairro Nossa Senhora das Graças, Conjunto São Salvador, Conjunto Vale do Buriti e conjuntos Paraíso/Miritizal.

Lucenildo Souza, que representa o bairro Nossa Senhora das graças, demonstrou sua satisfação pela melhoria recebida na comunidade e se disse grato ao prefeito Ilderlei Cordeiro pela atenção recebida

O Cronograma de recuperação de vias e ruas de Cruzeiro do Sul é um dos mais volumosos dos últimos anos e mesmo em período de Pandemia segue avançando por todas as regiões da cidade.