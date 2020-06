O Departamento de Estrada de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – Deracre, órgão do Governo do Estado, recebeu nesta sexta feira, 26, o primeiro carregamento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), principal matéria prima que, juntamente com os agregados minerais, forma a massa asfáltica.

De acordo com o engenheiro Ivo Wiciuk, fiscal do contrato, desta vez o estado está recebendo 26 toneladas de CAP, tecnicamente registrado como CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), que será usado na Operação Tapa-Buraco na AC-40, e também nas demais rodovias estaduais.

O engenheiro disse ainda que na próxima semana o Deracre receberá mais duas carretas com o mesmo produto, sendo que um desses contêineres será encaminhado diretamente para Cruzeiro do Sul, onde o Deracre Juruá executará operação nas estradas 405 e 407.

“Há possibilidade de apoio aos demais municípios, em razão das parcerias entre o Governo do Estado e as prefeituras”, destacou o engenheiro.

O gestor lembrou ainda que “das quatro usinas que receberam manutenção, uma está em Feijó, município muito próximo de Tarauacá. “Temos uma parceria com a prefeitura, e já estamos retornando à cidade com nossa equipe, que esteve lá trabalhando há bem pouco tempo”, finalizou.