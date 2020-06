A rotina na casa de dona Edna Yawanawá, no bairro Ipepaconha, na cidade de Tarauacá, mudou desde a última segunda-feira, 22, quando passou a ser transmitido pela rede pública de comunicação, o programa Escola em Casa, uma das plataformas do ensino a distância do Governo do Acre.

Pela manhã, ela faz da varanda de casa uma sala de aula, organiza um café da manhã com produtos regionais e acompanha junto com as filhas indígenas Nêtê e Tamaruiza, as aulas do ensino fundamental anos iniciais.

“Esse meio de ensino foi muito importante, a gente sabe que para alguns pais existem dificuldades, mas, como é um momento de alfabetização, as crianças não podem ficar desinformadas”, disse dona Edna.

Natural da região do Rio Gregório, em Tarauacá, Edna já era ouvinte da Rádio Difusora Acreana. Ao migrar para a cidade, adaptou o celular em uma caixa de som e passou a acompanhar o programa pela Aldeia FM. Ela disse que “mesmo a escola não estando aberta, está presente. A gente procura informações, eles repassam, fazem o que é possível. Eles tiram as dúvidas, estou gostando”, acrescentou a indígena.

Ela fez questão de agradecer o governador Gladson Cameli pela oportunidade. Edna afirmou que foi como voltar à sala de aula, disse que o estado se destaca pelo lançamento do programa.

“O senhor pensou bem, atinge a todos, não desista, lute por nós que acreditamos em um governador diferente. A equipe é comprometida”, concluiu.

O radialista Raimundo Acioly, com 30 anos de profissão, comentou que diferente do que alguns pensam, “as rádios públicas avançam. O formato de audioaulas possibilita acesso às regiões mais remotas, sendo fundamental nesse momento de pandemia. O Acre se integra pelo Rádio”, disse o comunicador.

Transmissão das aulas

O projeto consiste no fornecimento de Educação Básica gratuita com videoaulas, audioaulas, e acesso à plataforma digital para alcançar todos os alunos do estado do Acre, durante o período da pandemia.

A transmissão das aulas estão sendo feitas pelo canal Amazon Sat e rádios Aldeia e Difusora Acreana, além da plataforma educ.see.ac.gov.br, com o objetivo de alcançar os estudantes nos locais mais longínquos do estado.