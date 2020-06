Foram publicados oficialmente os editais do Prevfogo Ibama 2020. De acordo com os documentos publicados, serão oferecidas oportunidades para atuação nas brigadas de incêndio. Os documentos publicados contam com 839 vagas.

Os salários oferecidos chegam a R$4 mil. Os editais informam que, em princípio, os contratos terão vigência por seis meses, podendo haver prorrogação até o limite de dois anos. Veja os editais.

Serão 41 brigadas em terras indígenas, 15 em assentamentos e três em comunidades quilombolas, além de 13 especializadas em diferentes biomas e cinco de acionamento imediato, prontas para atuar em qualquer lugar do país em até 24 horas.

Editais foram divulgados com 839 vagas em cargos de todos os níveis

De acordo com o edital, as vagas foram distribuídas para os estados do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Piauí, Rondônia e Tocantins.

As vagas são oferecidas aos seguintes cargos:

Supervisor de Brigadas Estadual – 25 vagas

Brigadista – 656 vagas

Chefe de Esquadrão – 112 vagas

Chefe de Brigada – 46 vagas

Para concorrer a uma das vagas de Supervisor, o candidato deverá ter nível superior. A remuneração será de R$4.180. Para chefe de brigada, de nível médio, o salário é de R$2.090.

Nos outros cargos, podem concorrer alfabetizados, sendo que os ganhos são de R$1.045 para brigadista de prevenção e R$1.567,50 para chefe de esquadrão.

Além dos salários, o Governo vai disponibilizar auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar (quando couber), auxílio-transporte (quando couber) e seguro acidente.

Inscrições Concurso PREVFOGO IBAMA

As inscrições serão realizadas conforme região escolhida pelo candidato. Cada unidade contemplada possui um prazo específico para a realização da candidatura, entre os meses de junho e julho.

Dessa forma, o candidato precisa consultar a data e o horário de atendimento para a candidatura, bem como o endereço. As inscrições serão feitas gratuitamente e de forma presencial, nas respectivas unidades do Ibama. Veja o período de inscrição:

Acre: 24 a 26 de junho

Amazonas: 24 a 26 de junho

Bahia: 25 a 30 de junho

Ceará: 25 e 26 de junho

Distrito Federal: 25 e 26 de junho

Goiás: 26 a 30 de junho

Maranhão: 25 a 30 de junho

Mato Grosso: 24 a 26 de junho

Mato Grosso do Sul: 24 a 30 de junho

Minas Gerais: 25 e 26 de junho

Pernambuco: 2 a 7 de julho

Piauí: 25 e 26 de junho

Rio de Janeiro: 25 e 26 de junho

Rondônia: 24 a 29 de junho

Tocantins: 23 a 26 de junho

Os candidatos de níveis médio e alfabetizado vão ser avaliados por análise curricular e teste de aptidão física, enquanto os supervisores, de nível superior, serão avaliados por currículos e prova objetiva de conhecimentos específicos.

A avaliação escrita, de caráter eliminatório e classificatório, vai compreender um teste com dez questões de múltipla escolha, abrangendo conhecimentos relacionados às atividades do cargo, conforme o conteúdo programático disponível nos editais. As datas também variam de acordo com a unidade.