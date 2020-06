Escolas da rede pública estadual dos municípios de Brasileia e Epitaciolâdia foram beneficiadas com a entrega de material de informática e instrumentos de fanfarra – Foto: Odair Leal.

Escolas da rede pública estadual dos municípios de Brasileia e Epitaciolâdia foram beneficiadas nesta sexta-feira, 26, com a entrega de material de informática e instrumentos de fanfarra. A entrega foi realizada durante visita do governador Gladson Cameli à região do Alto Acre, acompanhado de sua equipe de gestores e secretários estaduais. Os materiais foram adquiridos com recursos próprios e ainda por repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Segundo o secretário estadual de Educação, Mauro Sérgio Cruz, foram comprados inicialmente 25 kits de fanfarra, no valor de R$ 400 mil e outros R$ 9 milhões foram investidos na compra de computadores a serem distribuídos entre escolas da capital e municípios.

Em Epitaciolândia foram entregues oito computadores e kits completos de fanfarra para a Escola Estadual Belo Porvir e outros 15 computadores com kits de fanfarra à Escola Kairala José Kairala, em Brasileia.

“Estamos entregando materiais e equipamentos para melhorias no ensino da cidade de Epitaciolândia e Brasileia. Em breve traremos novos investimentos a esta cidade com a obra de construção da primeira quadra de escola rural, na Escola Luiz Gonzaga, em Epitaciolândia. O projeto já foi aprovado, faltando apenas o processo de licitação para início dos trabalhos”, disse Mauro Sérgio.

Os kits de fanfarra fazem parte de um projeto que busca resgatar as bandas de músicas nas escolas. Algumas unidades escolares como a de Cruzeiro do Sul já foram beneficiadas e a previsão é de que sejam entregues outros kits até o final do ano a escolas nos municípios de Tarauacá, Brasileia, Assis Brasil e Plácido de Castro. Além disso está prevista a chegada de “Chromebooks”, que são laboratórios móveis que levam a proposta de renovar os laboratórios antigos existentes em escolas de interior.