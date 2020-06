Noticias Concursos – Está confirmado. O Conselho Superior de Gestão da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Rondônia deu início aos preparativos do concurso POLITEC-RO. O órgão informou que tem disponibilidade orçamentária para realização de um novo concurso, conforme informação passada pelo presidente do Conselho, Domingos Sávio Oliveira da Silva, no dia 18 de junho, durante reunião do colegiado.

A ata do encontro foi divulgada no Diário Oficial do Estado da última terça-feira, 23. De acordo com o texto, as vedações para abertura de novos concursos não impedem o da Superintendência, já que se trata de reposição de vacâncias e que há disponibilidade por causa das aposentadorias.

Ademais, o Conselho também deu sinal verde para o o projeto de Lei Complementar que visa criar o quadro de servidores próprios da Politec. A abertura do novo concurso depende da aprovação dessa lei pelo Legislativo.

Em reunião realizada em fevereiro deste ano, uma das pautas de reuniões foi o regramento de concursos públicos.

A ata do encontro foi publicada no Diário Oficial do Estado apenas no dia 05 de junho. De acordo com o texto, a legislação que respalda o novo concurso vai ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado (ALE RO) .

Acontece que a abertura do concurso da Politec-RO depende da aprovação de Lei que cria o quadro de servidores próprio da Politec. A Superintendência foi criada entre 2015 e 2016 pelo Governo e incorporou profissionais do antigo Departamento de Polícia Técnica, vinculado a Polícia Civil do Estado.

Ainda não foi revelado quais cargos devem ser oferecidos no concurso. Além disso, não foram informados salários, escolaridade e previsão de abertura do concurso Politec RO.

O Concurso Politec RO

De acordo com informações do presidente do Conselho, a minuta já se encontra em análise pela assessoria técnica da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC) para, posteriormente, ser encaminhada à Casa Civil. A pasta conta com um responsável técnico e que já acompanha o processo para finalização do texto.

De acordo com o texto, foram apontadas:

necessidade de técnicos capacitados para atuação como agentes técnico científicos (médio profissionalizante), preparados para o desenvolvimento dos trabalhos técnicos.

servidores administrativos (nível superior) para atuarem nos setores críticos da gestão (Gerência Administrativa e Financeira, Recursos Humanos e demais).

Último Concurso

O último concurso de cargos da Polícia Técnico-Científica foi aberto em 2014. Na ocasião, o edital, que contou com 144 vagas, ofereceu oportunidades de níveis médio e superior.

Para nível médio, foram abertas oportunidades para os cargos de escrivão (70), agente de polícia (40), datiloscopista (05), técnico de necropsia (07), agente de criminalística (02) e técnico de laboratório (02).

Para nível superior, foram abertas vagas para Delegado (10), perito criminal (08), agente de polícia civil (40), escrivão de polícia civil (70), datiloscopista policial (05), técnico de necropsia (07), agente de criminalística (02) e técnico de laboratório (02).

As vagas de Perito Criminal estavam distribuídas entre as áreas de Química; Ciência Contábeis; Engenharia Elétrica; Engenharia Civil; Engenharia Florestal; Geologia.

A jornada de trabalho era de 40 horas semanais. O salário foi de R$3.332,46 para nível médio e R$11.213,14 para nível superior. A contratação dos aprovados ocorreu pelo regime estatutário, com a garantia da estabilidade empregatícia. Foram reservadas vagas para deficientes.

A Funcab organizou o concurso da PC RO. Para nível médio foram cobradas duas fases, sendo uma de prova de conhecimentos, redação e teste de capacidade física. Somente para candidatos ao cargo de escrivão houve prova prática de digitação.

A segunda fase compreendeu curso de formação profissional, na qual foram realizadas a investigação social e avaliação psicológica.

Para nível superior, foram realizadas três etapas. A primeira foi composta por prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física e avaliação de títulos. A segunda fase foi constituída por prova oral e terceira foi o curso de formação profissional, em que foram realizadas a investigação social e a avaliação psicológica.

Politec

A Politec é um órgão da administração direta que tem como missão a produção da prova pericial. É responsável por gerir, planejar, coordenar, orientar, administrar, dirigir, supervisionar, controlar e avaliar a gestão e a execução da Perícia Criminal Oficial no Estado de Rondônia.