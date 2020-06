A Rede de Ensino Público da capital acreana foi premiada com os selos de Bom Percurso e Destaque Regional no lançamento do Estudo Educação Que Faz a Diferença, apresentado de forma online, nesta quinta-feira, 25, na cidade de São Paulo.

A ação é uma iniciativa do Instituto Rui Barbosa por meio do seu Comitê Técnico da Educação (CTE-IRB) e o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) com o apoio dos Tribunais de Contas de todo o país.

O estudo tem o objetivo de reconhecer e dar visibilidade às redes de ensino municipais que realizam um trabalho de destaque no ensino fundamental, além de documentar e identificar as práticas pedagógicas e de gestão empregadas por essas redes. Com isso, a ideia é que essas iniciativas possam servir de inspiração para outros municípios.

São 118 redes reconhecidas pelo estudo como executoras de boas práticas de ensino em todo o Brasil. Além dos bons resultados no ensino fundamental, elas atingiram critérios mínimos de qualidade na Educação Infantil. Foram analisados indicadores como aprendizado dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, segundo o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2017; Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) atual e evolução desde 2005; e taxas de aprovação, conforme o Censo Escolar.

Segundo a pesquisa, Rio Branco também tem destaque significativo na formação continuada dos professores promovida pela Secretaria Municipal de Educação e a percepção da equipe de pesquisadores é de que a gestão atua de maneira organizada, visando a união dos servidores e a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Para isso, possui uma equipe de profissionais escolhidos com base nos bons resultados obtidos e que realiza visitas constantes às escolas.

Atualmente, Rio Branco tem cerca de 25 mil alunos matriculados na rede municipal distribuídos em 86 escolas e em outros 16 espaços anexos. Ao receber a notícia da premiação, a prefeita Socorro Neri reforçou que a educação é prioridade em sua gestão.

“Eu que estou prefeita, mas sou professora e tenho 35 anos de magistério, recebo com muita alegria e satisfação essa notícia de que estamos no caminho certo. No início deste ano nós demos posse a mais de mil servidores efetivos somente na Educação. O que ajuda a demonstrar o quanto temos nos esforçado para dar condições e garantir aos nossos alunos uma formação de qualidade onde eles não apenas aprendam, mas desenvolvam capacidades, tolerância, que sejam colaborativos porque o ambiente escolar é o mais importante da sociedade, é nele que se formam as futuras gerações”, disse a prefeita.