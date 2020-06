O prefeito Ilderlei Cordeiro apresentou aos vereadores de Cruzeiro do Sul, na manhã desta quinta-feira (25), o projeto de lei que trata do Plano de Cargo e Carreira dos Servidores da Administração Pública de Cruzeiro do Sul.

O projeto, que é um marco da gestão de Ilderlei, faz parte de seu plano de governo. É a materialização de uma promessa que vai beneficiar todos os servidores públicos da esfera municipal e estabelece normas, agrupamento, enquadramento, progressão e tabela de salários destes servidores.

Durante a apresentação ao parlamento mirim, o prefeito frisou que o município nunca desenvolveu um plano de cargos e carreiras para a administração pública e seu objetivo é valorizar e reconhecer o papel do servidor público.

“Os servidores são o espelho de uma gestão, o reflexo da nossa população e precisamos ser valorizados. E meu compromisso é cuidar tanto da cidade quanto de quem me ajuda a cuidar dela que é o servidor público. Entra prefeito e sai prefeito e eles estão ali, na sua função, e muitas vezes são esquecidos. Hoje estou honrando meu compromisso, encerrando este ciclo. ”, asseverou Cordeiro.

O plano vai possibilitar que o servidor tenha a readequação salarial, direito a adicional de periculosidade e insalubridade, sexta parte, e outros benefícios. “Tem servidores que estão há mais de 20 anos sem a readequação salarial, agora está tudo corrigido. No momento, por decreto federal, não pode ser feito nenhum reajuste, mas está tudo no plano e assim que for autorizado, os servidores vão ter o reajuste que é de direito”, pontuou o prefeito.

O Plano de Cargo e Carreira dos Servidores da Administração Pública de Cruzeiro do Sul foi assinado pelo prefeito Ilderlei Cordeiro e agora será apreciado pelos parlamentares. A previsão é que seja votado na próxima semana.