A pandemia do coronavírus continua assolando a população de Cruzeiro do Sul. Sensível a este momento de incertezas e medo, o prefeito Ilderlei Cordeiro anunciou no fim da tarde desta quinta-feira (25), a antecipação do salário dos servidores públicos municipais.

Já nesta sexta-feira (26), o dinheiro estará na conta dos servidores da Saúde, Educação e parte do Administrativo municipal. Até a semana que vem, o restante do funcionalismo recebe seu salário.

“Gostaríamos de pagar a todos de uma vez, mas devido a pandemia e a necessidade de mantermos o distanciamento social, decidimos fracionar o pagamento em grupos de servidores para evitar aglomerações nas agências bancárias, pedimos paciência e compreensão pois todos vão receber os seus vencimentos antes da data prevista no calendário”, explicou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai empenhar pouco mais de R$ 6 milhões para honrar a folha de pagamento de forma antecipada. Este valor vai circular nos comércios do município, o que dará um fôlego à economia local.

O prefeito Ilderlei Cordeiro sabe que boa parte das famílias cruzeirenses têm ao menos um servidor que auxilia no orçamento familiar e a antecipação traz segurança e ajuda a minimizar a preocupação em um momento delicado devido a pandemia.

“O município enfrenta dificuldades econômicas, apesar de estar preocupado com a arrecadação financeira, a minha maior preocupação neste momento é o bem-estar da população. Nossa gestão sempre honrou com o pagamento do nosso funcionalismo público, mas diante desta pandemia, fizemos o esforço de adiantar o salário para garantir segurança e tranquilizar, dentro do possível, os nossos servidores”, finalizou o prefeito.