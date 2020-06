A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), apreendeu, na noite desta quinta-feira, 25, aproximadamente 12 quilos de maconha, além de seis mil reais em espécie, prendeu três indivíduos e apreendeu um menor, no bairro Aviário, em Rio Branco.

Os militares, dos grupos especializados do BOPE, Rotam e Choque, realizavam um patrulhamento preventivo e receberam uma denúncia anônima de que uma mulher estava transportando em um veículo, nas proximidades do bairro Aviário, uma grande quantidade de entorpecentes.

Deslocando-se até o local citado, os militares se depararam com o veículo indicado e com um homem em seu interior. Foi realizada a abordagem e no carro foi encontrado cinco quilos da substancia entorpecente.

Nas proximidades do local onde abordaram o veículo estava uma mulher com todas as características mencionadas na denuncia, e que confessou que a droga era sua. Com ela estava um menor de idade também envolvimento no crime.

Com as novas informações obtidas os militares chegaram a um local onde havia mais sete quilos de maconha, além de uma quantia de seis mil reais em espécie e um homem, que apresentou documentos falsos e ao ter seu verdadeiro nome consultado foi encontrado em seu desfavor um mandado de prisão.

Os indivíduos foram presos, o menor de idade apreendido, e, junto com o material, encaminhados à Delegacia de Polícia Federal para que todas as medidas necessárias fossem tomadas.