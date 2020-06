Acompanhado de sua equipe de Gestão e Planejamento, o governador do Acre, Gladson Cameli, cumpriu agenda nesta quinta-feira, 25, em Sena Madureira. Uma das primeiras visitas foi às obras de ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, onde mesmo durante um período difícil em que se enfrenta uma pandemia, os trabalhos permanecem a todo vapor.

“Sem a contribuição da Prefeitura de Sena Madureira, da bancada federal, da Secretaria de Obras e também a Secretaria de Saúde, entre outros órgãos, nada disso seria possível. É importante essa união, pois só beneficia o povo”, disse o governador.

Com pouco mais de 25% de sua estrutura concluída, o projeto foi elaborado pela prefeitura, que disponibilizou o terreno. O valor da obra contratada é de pouco mais de 6 milhões, frutos de emenda parlamentar e recursos do governo estadual. Os blocos serão divididos em três pavimentos onde funcionarão o abrigo de gases, resíduos sólidos, necrotério, engenharia técnica, almoxarifado e convívio.

“Esse é um legado de muito trabalho e esforço, pois desde gestões anteriores precisamos pedir ajuda pra não perder o recurso e só na gestão de Gladson conseguimos fazer a liberação e enfim iniciamos a obra. Este hospital vai ser um dos marcos da gestão do governo e quero ter a honra de poder estar aqui para participar da entrega à população de Sena Madureira”, destacou o deputado federal Alan Rick.

Além da obra de ampliação, o Hospital João Câncio Fernandes também passará por reforma. Esta será a segunda etapa de obras na unidade, que passará a ser tratada como referência regional, atendendo não só a população de Sena Madureira, mas a região de Manoel Urbano, Santa Rosa e parte de Boca do Acre. A reforma alcançará as áreas do centro cirúrgico, laboratório, salas de Raio-X, leitos de enfermaria e maternidade.

“A vinda do governador a Sena Madureira foi esperada, sabemos que sempre que vem podemos esperar coisas boas dele”, observou o prefeito Mazinho Serafim.