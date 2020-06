A Unidade Básica de Saúde (UBS) Tufic Mizael Saady , transformada em referência para atendimento de síndromes gripais e suspeitas do novo coronavírus registra, em média, 90 pacientes ao dia.

O local teve pico de 100 pacientes, porém, nos últimos dias têm mantido uma média de 80 pacientes diariamente. A unidade de saúde funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 14h às 17h, com duas equipes composta por dois enfermeiros e dois médicos realizando atendimento.

Segundo a coordenadora da UBS a triagem está sendo feita no local, os pacientes em situações mais graves estão sendo encaminhados para o Hospital Regional do Alto Acre. “Devido o grande fluxo de pessoas com síndromes gripais e suspeita de covid-19 foi necessário montar uma escala com duas equipes para conseguirmos suprir a demanda. Pedimos a colaboração de todos que tenham paciência ao chegar na unidade, pois prezamos pela sua segurança e nenhum erro no seu resultado”, falou Rubilene Gomes, coordenadora da unidade de referencia. Como funciona.

O paciente chega à unidade de saúde, é acolhido, realizam o preenchimento da ficha, caso as vagas na tenham sido totalmente preenchidas é atendido no mesmo dia se não é encaminhado para o dia seguinte.

O paciente passa pela triagem e avaliação seguindo os critérios do Ministério da Saúde (MS), conforme o resultado o médico informa se realizara a coleta do swab ou teste rápido. Acima de 8 dias de sintomas realiza o teste rápido de 3 – 8 dias realiza o swab.