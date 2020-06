Com o verão iniciando mais cedo, as equipes da secretaria de Obras seguem o cronograma traçado para recuperar e reabrir diversas vias e avenidas, dando uma melhor condição a infraestrutura de vários pontos de Cruzeiro do Sul.

Nesta quarta-feira (24) a rua Santa Catarina localizada no bairro São José, recebeu revitalização asfáltica e limpeza pública. Os moradores se mostraram satisfeitos com os serviços de melhorias no bairro e agradeceram ao prefeito Ilderlei pela atenção e cuidado com o bairro.

Outra localidade que recebeu melhorias da secretaria de Obras, foi o Bairro Nossa Senhora das Graças, que foi contemplado com o cronograma de obras elaborado pela prefeitura e que chegará em todas as regiões de Cruzeiro do Sul, de acordo com o prefeito Ilderlei Cordeiro.