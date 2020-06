O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, com seu olhar sensível a este momento de pandemia que assola toda a população, iniciou a entrega de 1.600 cestas básicas aos cruzeirenses.

Na quarta-feira (24), foram distribuídos cerca de 600 sacolões a taxistas, pampeiros além das associações de músicos e merendeiros. Outros profissionais autônomos e famílias carentes também receberam o auxílio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Adriana Miranda, secretária adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Social de Cruzeiro do Sul, explicou que até o início da próxima semana as entregas devem ser concluídas.

“Nós temos diversas categorias a serem contempladas e nosso objetivo principal é apoiá-las neste momento difícil causado pela pandemia do coronavírus”, disse a secretária.

O presidente do Sindicato dos Pampeiros, Ademar Barbosa, agradeceu ao prefeito Ilderlei Cordeiro pela ajuda aos 166 associados.

“O prefeito Ilderlei Cordeiro sempre foi um parceiro da nossa categoria, não é a primeira vez que ele faz esse tipo de doação, ele sempre olhou pra gente, sempre nos ajudando. Estes sacolões chegaram em boa hora, pois neste momento de pandemia, tudo é mais difícil, só temos a agradecer mesmo”, declarou Barbosa.

Jean Lopes, representante da associação de músicos, agradeceu o compromisso do prefeito que prometeu a ajuda, e cumpriu. “Obrigada mais uma vez, prefeito, por cumprir sua palavra. Como eu, muitos vivem da noite, e tocando em barzinhos, que estão fechados, sustentam suas famílias e nosso segmento será o último a voltar às atividades”, enfatizou.

O prefeito destacou a importância dos profissionais da área da música e demais autônomos, reconhecendo a dificuldade enfrentada por eles durante o período em que o segundo maior município do Acre é acometido pela pandemia do coronavírus.

“Enquanto o município não conseguir sair deste isolamento, vamos apoiá-los. Entendemos a necessidade de a população ficar em casa, mas sabemos que é preciso levar o apoio alimentar para as famílias. Vocês têm sido guerreiros pois está tudo parado, estão tentando fazer as lives, tentando se adaptar com a realidade atual, mas contem conosco, aqui mais uma parcela de nossa contribuição, contem com nosso apoio”, finalizou Ilderlei Cordeiro.