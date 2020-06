O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, visitou na manhã desta quarta-feira (20), a obra de recuperação em um trecho da Rua Alfredo Teles, no bairro do Formoso.

No local, a obstrução de um bueiro ocasionou danos na rua e, consequentemente, transtornos para a população. Uma ordem de serviço foi dada e Cordeiro foi vistoriar de perto os serviços. Serão construídos novos bueiros e o trecho da rua que foi danificado, será recuperado.

“Serão feitas três filas de bueiros, apesar de ser uma rua pequena, a passagem de água não é pouca. Vai ser uma obra muito grande, mas que vai ajudar muito os nossos munícipes”, disse o prefeito.

Nesta quarta, o local recebeu a limpeza. Segundo Ilderlei Cordeiro, foram retiradas cerca de cinco carradas de entulho que estavam obstruindo o bueiro.

“Eu peço a compreensão da população, pois quando começa a criar estes entulhos, além de prejudicar a questão ambiental, prejudica as obras de estrutura do município, entope as bocas dos bueiros e a água, que precisa escoar, busca um jeito e vai cavando por baixo, tentando buscar uma saída. Aqui no Formoso tem um grande volume de água que passa por aqui, não só da chuva, mas dos olhos de água”, explicou Cordeiro.

O prefeito destacou que obras como a que está sendo feita na Rua Alfredo Teles, também estão sendo executadas em outros pontos do município.

Pedindo paciência da população, afirmou que a gestão está empenhada em melhorar as condições de trafegabilidade para os cruzeirenses.

O planejamento da prefeitura possibilitou que as obras iniciassem cedo para aproveitar o verão e dar o retorno aos anseios da população.

“Na minha gestão muitos bueiros estão sendo recuperados, Já terminamos ali da AABB, da Lauro Müller, tem outra equipe finalizando na Prainha, equipes também trabalham na região do Remanso e, se Deus quiser, vamos chegar ali no Cruzeirinho Novo que também precisa. A gestão tem feito o que é possível para recuperar ruas, feito recapeamentos.