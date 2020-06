O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), está realizando uma operação tapa-buracos e outra de manutenção de ramais, ambas na zona rural de Cruzeiro do Sul.

De acordo com o gestor do Deracre no Juruá, Luciano Oliveira, o objetivo é fazer a melhoria de 495 quilômetros nas vias vicinais, o que vai beneficiar o deslocamento da população e o escoamento da produção. Ainda, segundo ele, 20 quilômetros de estrada já receberam raspagem e retirada de pontos críticos.

Luciano relatou que a equipe está atuando com poucas máquinas, mas que o governador Gladson Cameli autorizou o diretor do Deracre, Ronan Lemos Filho, a deslocar alguns equipamentos de Tarauacá para Cruzeiro, a fim de reforçar a frota que atua no município.

Ainda, segundo o gestor, “atualmente trabalham 20 pessoas nos ramais e na operação tapa-buracos nas rodovias 405 e 407. Nossa missão aqui é proporcionar o melhor conforto à população”.