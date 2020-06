Na quarta-feira (24) o vereador Clodoaldo Rodrigues (PP), esteve em companhia do Diretor Regional do DERACRE Luciano e sua equipe Técnica, nos ramais entorno da Vila Santa Rosa. As comunidades do Ramal do Kid, Nazaré, Baixo Grande, Mariana e nos Polos Agroflorestais.

A visita tem por objetivo verificar de perto as localidades que receberão ações de infraestrutura e com isso melhorar as condições de tráfico e acesso dos produtores que vivem da agricultura e de outros serviços que dependem das com dições de escoamento.

O vereador Clodoaldo Rodrigues, que também reside na comunidade Santa Rosa se disse satisfeito com a parceria proposta ao DERACRE.

“Estamos muito feliz por essa parceria, temos parte da produção que abastece os mercados de Cruzeiro do Sul dessas comunidades e nada mais justo que usar nosso mandato para ajudar no que for possível. Dialoguei com a diretoria do DERACRE e hoje estamos aqui para anunciar o início dos trabalhos e é isso que nos motiva a continuar lutando por nossos produtores rurais”, finalizou Clodoaldo.

O vereador afirmou que, os trabalhos devem iniciar pelo ramal do KID e se estender pelos demais, como pactuado com a direção do DERACRE.