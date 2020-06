O presidente tem pontuado os avanços nas ações de combate ao Covid-19 (Clodoaldo Rodrigues)

O presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul vereador Clodoaldo Rodrigues (PP), afirmou que é impossível realizar sessões on-line, por conta da fragilidade da internet e telefonia, haja vista alguns dos vereadores moram em comunidades rurais.

Na avaliação do presidente da câmara municipal de Cruzeiro do Sul, todos os cuidados necessários para realização das sessões presenciais. Segundo o vereador, administração municipal depende de pautas que tramitam na casa e que eles têm procurado fazer ao máximo para ajudar a fortalecer as políticas de enfrentamento do COVID-19 e todos os vereadores estão ganho para esta causa.

“Nós até queríamos fazer as sessões virtuais, mas quem conhece a realidade do sistema de telefonia e internet na cidade sabe que é quase impossível ter como um parlamentar que mora na zona rural ter essas condições”, disse.

O presidente também falou da importância de se manter as sessões ordinárias, afinal em meio ao Coronavírus, pautas de urgência vinda do executivo precisam tramitar na casa.

“O prefeito Ilderlei tem buscado desempenhar ações de combate ao COVID-19 e nós como parlamento precisamos fazer nossa parte, votando as matérias que podem se transformar em boas ações de enfrentamento a doença. Daqui uns dias tem o período de recesso e se caso for necessário nós vamos suspender para continuar trabalhando”, finalizou o parlamentar.