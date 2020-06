A Universidade Federal do Acre (Ufac), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), abre inscrições de processo seletivo para ingressar nos cursos de graduação de licenciatura em Matemática e Física, na modalidade de educação a distância (EaD), nos polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Dessa forma poderão concorrer às vagas professores das redes públicas municipais, estaduais e federais que ingressaram por concurso público, que tenham pelo menos três anos de profissão e não sejam portadores de diploma de graduação e, também, a comunidade em geral que tenha participado do Exame Nacional de Nível Médio (Enem) nas edições de 2018 ou 2019.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 23h59min do dia 18 de julho, por meio do endereço eletrônico sistemas2.ufac.br/vestibular, mediante a classificação efetuada com base nos resultados obtidos no Enem, na categoria para a comunidade em geral e, na categoria para professor de ensino, será efetuada com base na avaliação do currículo.

Para mais informações, acesse os editais:

Licenciatura em Matemática (Clique aqui)

Licenciatura em Física (Clique aqui)