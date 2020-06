“O motorista assumiu a propriedade da mercadoria e informou que comprou os cigarros na Bolívia por R$ 13 mil. Diante do flagrante, o homem de 44 anos de idade recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o veículo e os pacotes de cigarros apreendidos, para a Sede da Polícia Federal, na capital acreana”, informou a PRF.

Desenvolvida pela PRF em todo o país, a Operação Tamoio II faz parte de um complexo conjunto de ações de enfrentamento aos crimes. Especificamente na região de fronteira, o objetivo da Instituição é, com uso de informações orientadas por agentes de inteligência e tecnologias de ponta, combater as organizações criminosas, com racionalização dos recursos e atuação das áreas especializadas. Do G1 Acre