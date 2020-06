Os materiais são frutos de doação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Federação do Comércio do Estado do Acre (Fecomercio), além de aquisições com recursos próprios da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Juntos, os equipamentos somam o montante de R$ 506.544,28 empregados no combate à Covid-19. Entre as instituições beneficiadas no ato estão as polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Acre.

Além dos EPIs, foram entregues armamentos ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), objetivando proporcionar mais segurança aos policiais penais e contribuir para a manutenção da ordem nos presídios. Na oportunidade, foram entregues cinco fuzis T-04 e 20 carabinas táticas, o que correspondem ao total de R$ 244.427,70 em recursos advindos do Fundo Penitenciário Nacional, empregados no Sistema Penitenciário Acreano.

O governador Gladson Cameli explicou que a entrega dos materiais representa a união de todas as secretarias e a dedicação de cada servidor público e cada secretário no combate à pandemia. Destacou que é com esforço e com exemplos como o da doação de EPIs que todos irão vencer o novo coronavírus, contando com a comunicação e o empenho de todas as secretarias.

“É com essa mesma união e esse mesmo espírito que nós vamos facilitar e vencer o quanto antes. Mas eu aproveito essa oportunidade para pedir encarecidamente às pessoas que olhem para o lado, vejam as pessoas que vocês amam. Ajude o governo realmente para que esse tempo de pandemia se finalize de uma vez por todas, porque o governo sozinho não consegue se você não participar”, disse o chefe do executivo.

O vice-governador, Major Rocha, destacou a evolução da segurança pública estadual ao longo de pouco mais de um ano de governo. Relembrou a forma que a atual gestão recebeu as instituições de segurança, com falta de viaturas e combustível e instalações precárias. Destacou, ainda, a aquisição de mais de 120 viaturas e armamentos, logo nos primeiros meses de governo.

“Nós estamos no caminho certo e os números mostram isso. Hoje temos um governador, um vice-governador, uma equipe toda que trabalha para fortalecer as nossas forças de segurança no combate à criminalidade e levar aquilo que mais nos foi pedido durante o período eleitoral, que é a tranquilidade ao nosso povo. Hoje o Acre é um estado muito mais tranquilo do que aquele que nós encontramos quando assumimos o governo”, afirmou.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, explicou que a entrega dos materiais se torna importante pelo fato de que os profissionais de segurança não podem se afastar das atividades nas ruas onde, consequentemente, a possibilidade de ser contaminado pelo vírus é bem maior.

“Hoje nós temos 1.100 profissionais afastados de suas atividades, ou porque foram contaminados ou por pertencerem ao grupo de risco. A aquisição desse material vem para suprir essa demanda, amparar os profissionais, dificultando ou até mesmo impedindo a contaminação pela Covid-19 e garantir que o policial exerça sua função de forma protegida para atender as demandas da sociedade”, explicou o secretário.

Quanto ao armamento, o presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, frisou que se trata de um reforço do potencial bélico da instituição. “Também reforça as nossas atividades tanto intramuros, quanto extramuros, bem como o monitoramento e fiscalização dos presos monitorados”, disse.

Materiais entregues

Doação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) – R$ 376.744,28.

334 garrafas de álcool etílico a 70% INPM gel de 500ml;

362 caixas de luva de procedimento nitrílica

362 máscaras cirúrgicas descartáveis;

572 máscaras de proteção respiratórias (tipo n95);

572 toucas descartáveis;

572 Aventais cirúrgicos;

157 óculos de proteção individual.

Aquisição da Sejusp – R$ 129.800,00

• 30.000 máscaras com elástico (TNT);

• 5.000 garrafas de álcool 70% 500ml;

• 10.000 máscaras de tecido;

• 100 litros de álcool gel 70%;

• 300 caixas de luvas com 100 unidades;

Doação da Fecomércio – 3.000 unidades de máscaras de tecido.

Material entregue ao Iapen, adquirido com recursos do Fundo Penitenciário Nacional – R$ 244.427,70