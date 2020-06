Três unidades de ensino da cidade de Cruzeiro do Sul passaram por vistorias estruturais nesta quarta-feira (24) por uma equipe de engenharia da Fundação FCCV. As visitas às escolas Padre Cristão Freire Arnaud, João Bussons e Hermínio Rodrigues dos Santos Guajará Amazonas foram acompanhadas por dois profissionais da Secretaria Municipal da Educação, que puderam analisar de perto as ações desenvolvidas pela Fundação.

Essa foi a primeira de uma série de visitas que têm o objetivo de verificar e validar os serviços realizados pela Fundação FCCV nas unidades de ensino do município. Os profissionais da secretaria que acompanharam as visitas integram uma comissão formada pela gestão municipal para acompanhar as atividades da FCCV nas escolas de Cruzeiro do Sul.

As escolas Padre Cristão Freire Arnaud, João Bussons estão recebendo intervenções estruturais realizadas pela Fundação FCCV. Em ambas, a Fundação está implantando catracas com o objetivo de proporcionar mais segurança e o combate à evasão escolar. Já foi realizada a implantação de gradis e, em seguida, serão instaladas as catracas. Já a escola Hermínio Rodrigues dos Santos Guajará Amazonas está sendo reformada.

Essas são algumas das ações que a FCCV realiza, em parceria com o município, com o objetivo de auxiliar na melhoria do ensino e qualificar os espaços físicos das unidades de ensino.