Uma parceria entre o Governo do Estado do Acre e a Prefeitura de Cruzeiro de Sul possibilitou a realização de várias intervenções para melhorar o acesso e entorno do hospital de campanha da cidade. A futura unidade de referência no tratamento de Covid-19 na região do Vale do Juruá está prestes a ser inaugurada.

As vias de acesso ao prédio já estão sendo recapeadas e receberão placas de sinalização de trânsito. As calçadas serão recuperadas. O secretário estadual de Infraestrutura, Ítalo César de Medeiros, agradeceu o apoio que vem sendo dado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“É muito importante essa intervenção do município porque, após a inauguração, vai aumentar o fluxo de veículos e pessoas nas ruas de acesso ao hospital. A prefeitura está fazendo o serviço de tapa-buracos e resolvendo problemas de drenagem”, afirmou.

Uma grande limpeza também é realizada nos arredores do prédio. O trabalho vem sendo executado pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública: “Estamos fazendo um faxinão, realizando a roçagem, a retirada do mato e fazendo a limpeza de todas as saídas de água. Além disso, a praça que fica aqui ao lado também está sendo limpa e passando por outras manutenções”, explicou.

Concluído no último domingo, 21, o hospital é o maior do estado, em tamanho. Com 90 leitos, sendo 10 de unidade de terapia intensiva (UTI), 20 de semi-intensiva e 60 de enfermaria, a estrutura é mais uma demonstração dos esforços do governo Gladson Cameli para salvar vidas em meio à pandemia do novo coronavírus.