Edvaldo disse que chegou o momento de ser ter maior atenção com as decisões e os decretos, pois pelo passar dos dias mais vidas estão sendo perdidas pelo COVID-19 ao mesmo tempo que vai parecendo ser normal.

Com ênfase ao recorde de mortes nas últimas 24 horas no estado do Acre, Edvaldo se diz chocado e chama atenção dos pares para o papel da Assembleia Legislativa, no momento de tanta dor e sofrimento de centenas de famílias acreanas.

Magalhães cobrou mais efetividade das instituições quanto ao cumprimento dos decretos aprovados, pois segundo ele a situação é gravíssima.

