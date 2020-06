O que era para ser apenas uma visita do governador Gladson Cameli e da prefeita Socorro as obras do Shopping Popular de Rio Branco, acabou se transformando em revelações políticas que balançaram as estruturas dos bastidores da sucessão da Capital.

Em sua fala, o governador Gladson Cameli se disse admirado com a estrutura do Shopping e destacou o empenho e cuidado da prefeita com a gestão e disse que é com tipo de gente como Socorro Neri que gosta de trabalhar, com poucas palavras e muito trabalho.

Perguntado se Socorro Neri seria sua candidata à reeleição Gladson não foi enfático, “Se ela for candidata, só depende dela, sua pergunta só quem pode responder é a Socorro. Pergunte a ela, se ela for será minha candidata. Eu preciso de pessoas que nem ela, que tem essa determinação, paciência em valorizar. Eu preciso de pessoas como ela”, disse Gladson.

Por sua vez a prefeita se mostrou bem empolgada e não rodeou muito a provocação feita pelo governador. “O governador é sempre muito autêntico, agora quando ela fala que se eu for candidata posso ter apoio dele, de fato me sinto muito mais motivada para a construção de uma candidatura”, disse a prefeita.

A declaração gerou repercussão imediata e um dos maiores entusiastas da candidatura de Bocalon, o senador Sérgio Petecão – PSD afirmou que respeita as decisões do governador, mas que continua firme com o ex-prefeito de Acrelândia.

Os bastidores da política começam a ganhar formato e muita água ainda irá passar por baixo dessa ponte.

O vídeo com as declarações detalhadas confirma aproximação e alinhamento do governador e a prefeita.

Veja o Vídeo: