No Brasil, cerca de 34,79% das crianças menores de 5 anos e 29,19% das crianças entre 5 e 9 anos apresentam excesso de peso. No Acre, o índice fica em torno de 14,99% em crianças menores de 5 anos, e 23,56% em crianças de 5 a 9 anos, segundo dados de 2018 do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, do Ministério da Saúde.

Dessa maneira, o Programa Crescer Saudável visa o adequado acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na infância para prevenir, controlar e tratar a obesidade infantil e, segundo o Ministério da Saúde (MS), é possível observar que o Acre, Amazonas, Amapá e Paraíba, que foram os quatro estados destaques no ciclo 2019-2020, obtiveram os melhores desempenhos no indicador de Vigilância Alimentar e Nutricional.

As atividades educativas em alimentação, nutrição, promoção de atividades físicas e acompanhamento na Unidade Básica de Saúde (UBS), são realizadas em parceria pelas secretarias estaduais de Saúde (Sesacre) e Educação (SEE).

“Foi exatamente na primeira atividade, que confere peso e altura, que nada mais é do que a vigilância alimentar e nutricional, em que nos destacamos, posto que 15 dos 19 municípios que aderiram atingiram uma cobertura de nível excelente”, destacou a nutricionista da Sesacre, Deltirene Cardoso.

Os dados gerados pelo programa são inseridos no e-SUS/AB e Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, explica Deltirene. “Ainda temos que avançar nos outros indicadores, mas isso será em outro momento”, pontuou.

Em 2019, o Programa Crescer Saudável foi proposto aos municípios pela Sesacre e, dos 22 municípios, 19 aderiram. Os municípios recebem um incentivo financeiro caso alcancem a meta, que é de 76% no combate à obesidade infantil.

Assim, Acrelândia, Assis Brasil, Epitaciolândia, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri receberão 100% de incentivo financeiro do Ministério da Saúde, para continuar investindo em ações de prevenção à obesidade infantil.