Durante os estágios iniciais da pandemia do novo Coronavírus em Xapuri, a Prefeitura de Xapuri através de suas Secretarias paralisou diversas obras no município, zelando pela vida de seus profissionais, que ficariam mais expostos a ação do vírus. Passado o momento mais difícil, que é o do primeiro contato com o vírus, a Prefeitura agora começa a retomar obras importantes no município, como a abertura e recuperação de ramais, manutenção de iluminação pública em todos os bairros de Xapuri, bem como a Revitalização da Praça histórica Getúlio Vargas, no Centro da cidade.

A Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade, é um dos lugares públicos mais apreciados e de grande memória para a população Xapuriense.

Um pouco abaixo da praça está a Fonte do Bosque, que teria sido usada por Plácido de Castro e seus soldados seringueiros momentos antes de abordar Juan de Dios Barrientos, o intendente boliviano, na eclosão da Revolução Acreana. No centro da praça está o antigo Coreto Municipal, onde as pessoas se reuniam, aos domingos e feriados, para ouvir as retretas tocadas pela também histórica banda de música Dona Júlia Gonçalves Passarinho.

“É um local histórico, um espaço de lazer e de cultura que a nossa população reivindica há bastante tempo. É uma obra que, com certeza, vai contribuir e muito para o embelezamento da cidade e para a elevação da autoestima dos munícipes”, afirma o prefeito.

Bira Vasconcelos informa ainda que a praça receberá uma readequação em sua parte lateral, que realocará comerciantes já instalados na referida Praça e suas cercanias, e, contará com 03 quiosques e uma área aberta estilo calçadão, a saber: Bar e Lanchonete Bebum (quiosque), Café da Maria (quiosque), Tacacá do João (quiosque), Trailer do Kiko (calçadão) e Trailer da Negona (calçadão).

O projeto de revitalização da Praça Getúlio Vargas está cadastrado no Sistema de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal – SICONV – sob o nº 846972/2017. Os recursos são oriundos de uma emenda parlamentar do ex-deputado Léo de Brito (PT). São R$ 490 mil repassados ao município via convênio com o Ministério do Turismo, ainda no final de 2019. A previsão da prefeitura é de que o espaço seja entregue à população no final de novembro de 2020.