A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Municipal de Zeladoria (SMZC) realizou nesta terça-feira, 23, capina, retirada de entulhos e resíduos sólidos nos bairros São Sebastião e João Eduardo, região da Baixada da Sobral.

De acordo com o secretário da Zeladoria, Kellyton Carvalho, esse procedimento, entre outros malefícios, atrai roedores e insetos peçonhentos produzindo risco iminente a saúde da população. “A Prefeitura faz a sua parte, mas é importante que a comunidade se conscientize e colabore. Essa responsabilidade precisa ser compartilhada para melhorar a qualidade de vida de todos”, observa.

O secretário disse que na área que é da comunidade, basta limpar que no dia seguinte surge nova agressão ao meio ambiente, devido ao descarte irregular de resíduos sólidos. Kellyton ressaltou a importância da colaboração da população com o poder público para diminuir os riscos de doenças das pessoas do bairro e de seu entorno.

Para Nelson Ferreira Santos, presidente do bairro João Eduardo, a Rua Seis de Agosto também sofre com a falta de consciência e responsabilidade das pessoas. “A Prefeitura tem feito a parte dela. Mas nós os moradores estamos falhando por não fazer a nossa parte”, enfatizou o líder comunitário.