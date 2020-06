Na manhã de segunda-feira (22), o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, assinou os termos de colaboração para fomento do acolhimento institucional de crianças e idosos durante a pandemia do Coronavírus. O termo foi celebrado entre a Prefeitura de Cruzeiro do Sul a Fundação Betel e o Lar dos Vicentinos.

A irmã Simone, diretora do Lar dos Vicentinos, afirma que o convênio vai possibilitar o repasse de mais de R$ 10 mil em alimentos, além do aumento do convênio para R$ 3.400 até o final do ano.

“Com esta situação da covid-19 temos muitos gastos extras, além da alimentação que precisa ser reforçada e a prefeitura se sensibilizou e vai nos ajudar.

Os R$3.400,00 serão utilizados em um espaço de isolamento para acolher idosos que venham a adoecer e vai servir também para contratação de funcionários”, explicou a irmã Simone.

Durante a assinatura, o prefeito Ilderlei Cordeiro lembrou que o município enfrenta dificuldades financeiras com a queda de mais de 3 milhões na receita nos últimos três meses, mas entende a necessidade de auxiliar as instituições que dependem de repasses.

“Faremos tudo o que for possível para honrar a parceria que temos com as instituições e sabemos que cada uma tem dado o seu melhor neste momento de dificuldade com esse trabalho social tão importante neste momento de isolamento”, agradeceu Ilderlei.

O convênio vai destinar repasses extras à Fundação Betel que atende crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais e físicos. Atualmente, são cerca de 25 internos.

Flávio Felipe, presidente da Fundação Betel, reconheceu a importância dos repasses no momento de pandemia onde os gastos são maiores e agradeceu a sensibilidade do prefeito e da Secretaria de Assistência Social.

“É de fundamental importância este investimento pois são os convênios que mantêm a fundação e a demanda se eleva com a pandemia. Este aporte veio nos dar uma segurança e possibilidade de melhorar o atendimento a estas crianças”, enfatizou o presidente.