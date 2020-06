O prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro, acompanhado do secretário de Agricultura Genilson Maia, esteve na segunda-feira (22) no Ramal 12, em visita às famílias rurais produtoras de café pelo Programa de Intensificação de Cadeias Produtivas Prioritárias (Procap), da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul.

Na comunidade será realizada a primeira colheita de café de Cruzeiro do Sul. Serão cerca de 60 sacas do produto. Cada uma com a média de 60kg. Este é um marco para o município que com a gestão de Ilderlei Cordeiro, decidiu investir na diversificação da cadeia produtiva das comunidades do município para que o produtor amplie as possibilidades e assim tenha a oportunidade de melhorar a renda.

“É uma alegria, me sinto realizado por saber que tudo o que sonhamos e investimos está sendo colhido. Estarmos aqui hoje, com esta primeira colheita de café, que é o início de uma nova história em Cruzeiro do Sul, um novo momento para a agricultura do nosso município.

O programa criado para trazer diversificação na produção, gerar emprego, renda através da agricultura e trazer produtos de qualidade para nossa cidade, está dando frutos”, comemorou o prefeito.

O Procap foi lançado por Ilderlei Cordeiro em 2019. A prefeitura de Cruzeiro do Sul fez a doação de mudas de café, disponibilizou o uso de trator para a realização da mecanização agrícola, além de apoio na elaboração de projetos para captação de financiamento, junto aos agentes bancários, e, ao longo do ano, promoveu diferentes ações de capacitação como cursos, palestras, aulas práticas para os agricultores familiares inseridos no programa.

O produtor Jair Francisco comemorou sua primeira colheita e já faz planos de expansão: “Nós tivemos a ajuda do prefeito Ilderlei, do secretário Genilson que nos deram as mudas de Café Clonal, estou muito feliz com o resultado, a produção tá muito boa. É a primeira colheita ainda e agora a nossa vontade é de plantar mais, aumentar a lavoura. O mercado aqui é bom, o preço que pagam pela produção é melhor”, disse o produtor.

O prefeito, feliz com o resultado, agradeceu aos produtores e enfatizou que a farinha será sempre o carro chefe de Cruzeiro do Sul, mas revelou que seu desejo é que a colheita do café que presenciou seja apenas o ponta pé inicial para algo maior.

“É a primeira de muitas que vão se multiplicar, eu não tenho dúvidas que Cruzeiro do Sul será autossuficiente na produção de café, não precisaremos importar, vamos é exportar para outros municípios e estados e quem sabe aqui para nosso vizinho, o Peru”, enfatizou Ilderlei Cordeiro.

O secretário de Agricultura Genilson Maia destacou que a gestão de Ilderlei visa dar oportunidade ao pequeno produtor. “70% do que é colocado na mesa do consumidor vem da agricultura familiar, então nós precisamos fomentar esta atividade levando técnica, capacitação, conhecimento, implementos e equipamentos para potencializar a produção”, explicou Maia.