Na manhã desta terça-feira, 23, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri apresentou as obras do Centro Popular de Compras – Aquiri Shopping, ao governador do Acre, Gladson Cameli. O novo espaço já está em fase de conclusão e as obras passam agora, apenas por alguns acabamentos.

“Eu não tinha ideia dessa obra magnífica que a nossa população vai ganhar. Mérito da nossa prefeita Socorro Neri. Não tinha noção da qualidade desse projeto, por isso quero parabenizar a prefeita, sua equipe e todos os trabalhadores que se dedicaram para construir o Shopping Popular”, declarou Gladson.

É um espaço de 12 mil metros quadrados, três pavimentos com elevadores, que vai abrigar 450 pequenos comerciantes tanto do Camelódromo quanto do Calçadão da Benjamin Constant. O novo Shopping terá duas entradas de acesso e além das lojas, o espaço também terá praça de alimentação

A prefeita ressaltou que o Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas empresas (Sebrae) foi parceiro no desenvolvimento do projeto e que todas etapas passaram pela validação dos permissionários.

“Quando a gente soma esforços, se complementando, quem ganha é a população. Por isso convidei o governador Gladson Cameli para conhecer essa obra tão importante para os comerciantes que agora vão trabalhar com mais comodidade e segurança e para nossa população”, disse.

Socorro Neri anunciou ainda que após a inauguração do Shopping, a Prefeitura vai revitalizar a área do entorno. “Tão logo possamos abrigar os comerciantes aqui no Shopping começaremos o trabalho de revitalização de toda essa área do entorno. Já temos os recursos assegurados para isso e iniciaremos ainda esse ano”, concluiu.