Apresentação do projeto e também dos planos para a revitalização da via foi feita pela prefeita Socorro Neri ao governador Gladson Cameli, na manhã desta terça-feira, 23 – Foto: Odair Leal

Espaço muito aguardado pelos camelôs e comerciantes da Rua Benjamin Constant, no centro da capital, o Shopping Popular de Rio Branco já tem 90% de suas obras concluídas. A previsão é de que seja inaugurado no fim de agosto.

A apresentação do projeto e também dos planos para a revitalização da via foi feita pela prefeita Socorro Neri ao governador Gladson Cameli, na manhã desta terça-feira, 23.

Com 10 mil metros quadrados, o estabelecimento foi dividido em três pavimentos e deve abrigar um total de 432 comerciantes em boxes climatizados e de tamanhos variados. Além da área comercial, o espaço também disponibilizará praça de alimentação, banheiros, elevadores, salas administrativas, rede de wi-fi e fraldários.

Governador Gladson Cameli e a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri. Em breve uma nova realidade no centro de Rio Branco – Foto: Odair Leal

Em sua fala, o governador destacou a importância da obra: “Meus olhos brilharam quando cheguei aqui, porque sei que isto vai beneficiar o trabalhador. E, com a união entre os poderes, todo mundo só tem a ganhar, os serviços saem mais baratos e mais rápido do que se fôssemos fazer sozinhos. Eu me coloco à disposição para ajudar todos os prefeitos, conforme as posses do nosso Estado”.

Logo após a conclusão das obras do shopping popular e o remanejamento dos camelôs, outro plano a ser executado pela Prefeitura de Rio Branco será a revitalização da Benjamin Constant, que receberá um novo mobiliário urbano, arborização e espaço reservado para o tráfego de veículos oficiais e de serviço público, além de acesso direto ao shopping e terminal urbano.

“Já temos parte dos recursos para iniciar essa obra este ano e, como já foi dito, teremos o apoio do governo do Estado. Em breve poderemos vivenciar uma nova realidade no centro de Rio Branco”, afirmou Socorro Neri.