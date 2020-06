Oito escolas públicas de Cruzeiro do Sul foram contempladas com novos computadores e instrumentos musicais para fanfarras escolares – Foto: Marcos Vicentti

Mesmo com as aulas suspensas na rede pública de ensino devido à pandemia da Covid-19, os investimentos por parte do Governo do Estado do Acre na área da Educação não param. Nesta terça-feira, 23, oito escolas públicas de Cruzeiro do Sul foram contempladas com novos computadores e instrumentos musicais para fanfarras escolares.

As escolas estaduais Craveiro Costa, São José, Dr. Valério Magalhães e Cristão Cruzeiro receberam um total de 48 computadores de última geração. Já as unidades de ensino Dom Henrique Ruth, Flodoardo Cabral, Dom Pedro II e Madre Adelgundes Becker ganharam dois kits fanfarra com instrumentos musicais de sopro e percussão.

A entrega contou com a presença do secretário estadual de Educação, Mauro Sérgio Cruz. Segundo o gestor, todos os esforços estão sendo feitos para que o ensino público acreano siga avançando.

Ele explicou ainda que cerca de R$ 450 mil foram investidos por meio do projeto “Revitalizando as fanfarras escolares” na compra de instrumentos musicais que compõem os kits.

“Desde o ano passado, a Secretaria de Educação vem realizando a compra de instrumentos musicais e revitalizando as fanfarras escolares em todo o estado. Esse projeto faz parte de uma política pública educacional focando na permanência do aluno dentro do ambiente escolar e nada melhor que o desenvolvimento dessa prática voltada para o campo musical para que o aluno se sinta parte da escola e isso também acaba contribuindo para sua formação cidadã”, destacou.

As escolas estaduais Craveiro Costa, São José, Dr. Valério Magalhães e Cristão Cruzeiro receberam um total de 48 computadores de última geração – Foto: Marcos Vicentti

A diretora da Escola Cívico-Militar Madre Adelgundes Becker, Rosa Lebre, aproveitou a oportunidade para agradecer a entrega dos instrumentos. Há vários anos, o colégio, localizado no bairro Miritizal, estava com sua fanfarra desativada por falta de investimentos.

“O sentimento é de muita gratidão. A entrega de uma banda completa de fanfarra nos deixa muito feliz. Além de contribuir para o aprendizado, isso vai nos ajudar a manter nossos estudantes longe da marginalidade, já que eles passarão mais tempo dentro da escola envolvidos nesta atividade”, revelou.

Escolas públicas modernas e cada vez mais integradas a era digital têm sido tratadas com prioridade na gestão Gladson Cameli. O gestor da Escola Estadual Dr. Valério Magalhães, Neri Guimarães, afirmou que os novos computadores contribuirão na melhoria dos serviços administrativos e na aplicação de metodologias de ensino para os 962 alunos da instituição.

“Esses computadores são bem melhores que os nossos atuais e isso nos dará um suporte ainda melhor para atender as áreas de gestão, administrativa e pedagógica da escola. O governo do Estado e a secretaria de Educação estão de parabéns por estarem preocupados com a melhoria na qualidade de ensino dos nossos estudantes”, frisou.