Uma equipe de engenharia da Fundação FCCV vai iniciar nesta quarta-feira (24) uma série de visitas a escolas municipais de Cruzeiro do Sul. As ações têm o objetivo de realizar atividades de verificação e validação dos serviços executados pela FCCV nas unidades de ensino do município.

A Fundação realiza, em parceria com a prefeitura, ações nas escolas com o objetivo de auxiliar na melhoria do ensino e qualificar os espaços físicos das unidades educacionais. Nestas visitas, será analisada a execução das ações previstas.

A Secretaria Municipal da Educação de Cruzeiro do Sul tem uma comissão avaliadora que analisa o trabalho desenvolvido pela FCCV mensalmente nas escolas. Com isso, além de verificar as ações realizadas, as visitas objetivam ampliar a transparência das atividades desenvolvidas pela Fundação.