Brasil 247 – O advogado Luís Gustavo Botto Maia, um dos alvos da Operação Anjo, foi exonerado do cargo que ocupava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), nesta terça-feira (23). A decisão está publicada no Diário Oficial.

De acordo com a investigação do Ministério Público Federal (MPF), Maia, que trabalhava com o então deputado estadual e atual senador, Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), teria destruído provas. Ele tentou enganar os promotores e a Justiça no esquema da “rachadinha”.

O esquema envolve o senador e o ex-assessor Fabrício Queiroz, preso na última quinta-feira (18), em Atibaia (SP).

Luís Gustavo estava nomeado no gabinete do deputado estadual Renato Zeca (sem partido).

O MP afirma na denúncia que Botto Maia “extrapolou todos os limites do exercício da advocacia”.