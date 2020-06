Acre tem recorde de óbitos por Covid-19, foram 16 nas últimas 24 horas e número de infectados sobe para 11.810

Em Boletim parcial divulgado no final da manhã desta terça-feira (23) a Secretaria Estadual de Saúde mostra através do número de óbitos nas últimas 24 horas, que a situação é de emergência e que o COVID-19 continua com letalidade alta no Acre