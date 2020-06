O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Educação Cultura e Esportes (SEE), lançou na manhã desta segunda-feira 22, o programa “Escola em Casa” com a participação do secretário de Educação, Mauro Sérgio Cruz e da secretária de Comunicação Silvânia Pinheiro, por meio de live, com apresentação do jornalista Jairo Carioca.

O projeto consiste em manter a Educação Básica gratuita com videoaulas, audioaulas, e acesso à plataforma digital para alcançar todos os alunos do estado do Acre, durante o período da pandemia.

O programa tem o apoio e suporte técnico da Secretaria de Comunicação (Secom) e as aulas são produzidas por professores da rede estadual de ensino com conteúdos atualizados e baseados no currículo único do Estado.

A secretária de Comunicação Silvânia Pinheiro destacou a importância do programa e descreveu este como um dia de vitória. “É o resultado de muito esforço de todos que estão há meses trabalhando essas aulas. Um dos pontos chave que faz a gente ter muita honra e alegria em trabalhar é a autonomia e a confiança que o governador tem na equipe dele”, concluiu.

A transmissão das aulas serão feitas pelo canal Amazon Sat e rádios Aldeia e Difusora Acreana, além da plataforma educ.see.ac.gov.br, com o objetivo de alcançar os estudantes nos locais mais longínquos do estado, a partir desta segunda-feira, 22.

“Os professores conseguiram realizar esse trabalho dentro desse contexto de pandemia e hoje está aí o resultado. Essas aulas serão exibidas pela TV, em parceria com as rádios Aldeia, Difusora e Verdes Florestas, em Cruzeiro do Sul, para os alunos das cidades, da zona rural e aldeias indígenas também. É o famoso princípio que rege a Educação, o principio da equidade. Visamos atender a todos, é assim que a SEE trabalha, orientada, sobretudo pelo nosso governador Gladson Cameli”, declarou o secretário de Educação Mauro Sérgio.

As três ferramentas reforçarão as atividades remotas desenvolvidas pelas escolas do estado desde o mês de abril.

Os canais da Amazon Sat no estado são os seguintes: Assis Brasil – canal 6, Brasileia – canal 12, Cruzeiro do Sul – canal 19, Feijó – canal 13, Mâncio Lima – canal 7, Manoel Urbano – canal 10, Rio Branco – canal 31.1, Senador Guiomard – canal 31.1, Tarauacá – canal 22, Xapuri – canal 3 e Sena Madureira – canal 25.

O governo realizou investimentos muito importantes na Comunicação para a realização do projeto no estado.