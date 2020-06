Com objetivo de realizar ações que possam minimizar os efeitos da pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Rio Branco vem estabelecendo importantes parcerias que visam beneficiar as pessoas que mais precisam de ajuda neste momento. Uma delas vai atender 400 famílias em situação de vulnerabilidade social com cestas básicas doadas pela Energisa Acre.

O repasse da doação aconteceu nos jardins da Prefeitura, onde, representando a prefeita Socorro Neri, a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Núbia Fernanda Musis, e a chefe de gabinete da prefeita, Rozária Maia, receberam as cestas básicas das mãos do gerente do departamento de serviços comerciais da Energisa Acre, Roberto Carvalho, representante do Movimento Energia do Bem, responsável pela ação.

A secretária da Sasdh, Núbia Fernanda Musis, agradeceu e destacou que a parceria com a Energisa se soma a outras ações já realizadas pela Prefeitura de Rio Branco, seguindo orientação da prefeita Socorro Neri, em assistência às pessoas que encontram-se em crise durante a pandemia.

“Essa parceria vem fortalecer nossas ações. O nosso compromisso é fazer a devida entrega às famílias que estão mais precisadas neste momento. Vamos fazer chegar a elas, assim como estamos também distribuindo máscaras, álcool em gel e material de higiene”, completou.

Ainda de acordo com a secretária, estão sendo atendidas famílias urbanas e também rurais. “Temos as famílias já cadastradas em nossos sistemas, mas com a crise do coronavirus estamos também atendendo as famílias que estão sem poder trabalhar devidos as medidas de isolamento social como as de produtores, feirantes, comerciantes, entre outros”, disse.

O representante do Movimento Energia do Bem, Roberto Carvalho, representando também o diretor técnico e comercial da Energisa Acre, Ricardo Xavier, acrescentou que ações como essa são demonstrações do compromisso social que a empresa tem.

“O Movimento Energia do Bem surgiu para auxiliar iniciativas que estão na linha de frente no combate ao Covid-19 e já realizou várias iniciativas no Estado desde o início da pandemia. Estas cestas básicas serão doadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, já foram doados R$ 5 milhões a 12 iniciativas nos estados em que o grupo Energisa atua.” explicou.

Entre outras iniciativas, o Movimento do Bem em Rio Branco já adquiriu 11 aspiradores portáteis ao Hospital da Criança no Acre e doou a instituições filantrópicas alimentos, materiais de higiene, limpeza, máscaras, além de equipamentos médicos.

As ações do Energia do Bem poder ser acompanhadas pelo portal: https://www.movimentoenergiadobem.com.br/.